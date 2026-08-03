Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье может покинуть парижский клуб уже в текущее трансферное окно.

Люка Шевалье globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 24-летний француз был предложен сразу нескольким клубам из Англии и Италии. Руководство «ПСЖ» готово рассмотреть варианты с его уходом, поскольку рассчитывает усилить вратарскую линию, подписав голкипера «Пармы» Дзиона Судзуки.

Шевалье перешёл в парижский клуб летом 2025 года из «Лилля». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне французский вратарь не сумел выиграть конкуренцию у российского голкипера Матвея Сафонова. За «ПСЖ» Шевалье провёл 28 матчей во всех турнирах, в десяти из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.