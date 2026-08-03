Легендарный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о вероятном трансфере нападающего Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак».

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Даку — топовый игрок как для нашей лиги, так и многих команд высокого уровня. У него есть качества бомбардира, сила, мощь, скорость. В штрафной площади он чувствует, где нужно оказаться. "Спартак" приобретает большую фигуру. Осталось только его встроить в команду. Для "Спартака" это будет большое приобретение», — сказал Сёмин «Чемпионату».

По данным ряда СМИ, 28‑летний албанец находится в шаге от трансфера в «Спартак» и проходит медицинский осмотр. Он выступает за «Рубин» с лета 2023 года, провёл за казанцев 93 матча, забил 38 мячей и отдал 13 результативных передач.