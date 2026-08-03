Нападающий «Локомотива» Вадим Раков высказался о старте сезона в исполнении московской команды.

Вадим Раков globallookpress.com

«Очень плохой результат для нашей команды. Должны были уверенно побеждать в двух играх. Будем делать выводы, сейчас впереди дерби с ЦСКА. Постараемся победить. Надеюсь, потом будет всё хорошо.

Удастся ли исправить ситуацию? Сто процентов. Следующий домашний матч в чемпионате с "Акроном", постараемся уверенно победить и от этого оттолкнуться», — приводит слова Ракова « Матч ТВ ».

В настоящий момент в активе «Локомотива» всего одно очко. Команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и проиграла «Динамо» из Махачкалы (1:2).