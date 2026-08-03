Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино высказался о продлении трудового договора с национальной командой.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«За два года совместной работы с Федерацией футбола США нам стало совершенно ясно, что существует огромный потенциал сделать сборную еще сильнее. Поддержка, которую мы ощущали со стороны болельщиков на протяжении всего чемпионата мира, лишь укрепила нашу веру в возможности этого проекта. Мы рады возможности применить весь наш опыт и знания в еще большем числе направлений работы Федерации футбола США, помогая развивать систему подготовки игроков, тренеров и команд. Мы хотим оставить долгосрочный след в развитии футбола в стране, которая так тепло нас приняла, и чтобы этот вклад выходил далеко за рамки результатов на поле», — приводит слова Почеттино сайт Федерации футбола США.

Ранее Федерация футбола США официально объявила о пролонгации контракта с 54-летним аргентинским специалистом. Новое соглашение рассчитано на долгосрочный период до лета 2030 года.

Почеттино занимает пост рулевого американской сборной с сентября 2024 года. На прошедшем летом домашнем чемпионате мира 2026 года национальная команда под его руководством сумела преодолеть групповой этап. Сборная США дошла до стадии 1/8 финала турнира, где потерпела крупное поражение от Бельгии со счетом 1:4.