Аргентинский специалист Маурисио Почеттино и Федерация футбола США (USSF) подписали новый контракт до 2030 года, сообщает сайт организации.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

«За последние два года сотрудничества с Федерацией футбола США нам стало ясно, что существует огромный потенциал для дальнейшего укрепления программы мужской национальной команды. Страсть, которую мы ощутили со стороны болельщиков на протяжении всего чемпионата мира, только укрепила нашу веру в то, что здесь возможно всё.

Мы рады возможности применить весь наш опыт и знания в ещё большем количестве областей деятельности Федерации футбола США, помогая развивать игроков, тренеров и команды федерации. Мы хотим оказать долгосрочное влияние на спорт в стране, которая так тепло нас приняла, и чтобы это влияние выходило за рамки результатов на поле», — приводит слова Почеттино пресс‑служба USSF.

54‑летний наставник стал главным тренером сборной США в сентябре 2024 года и довольно успешно выступил с командой на ЧМ‑2026, дойдя до 1/8 финала.