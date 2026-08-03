Известный в прошлом защитник Кирилл Набабкин считает, что клубу необходим как минимум ещё один игрок в атакующую линию.

Кирилл Набабкин globallookpress.com

«Знаете, всегда хорошо, когда у клуба есть большой выбор нападающих. Поэтому, конечно, было бы неплохо, чтобы у ЦСКА появился ещё один форвард. Думаю, в клубе работают над усилением этой позиции», — сказал Набабкин «Матч ТВ».

Несколько дней назад некоторые СМИ сообщили, что армейцы близки к покупке форварда турецкого «Гёзтепе» Жуана Сантоса. В прошлом сезоне он провёл 32 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

После двух туров РПЛ ЦСКА набрал 4 очка. В следующем матче армейцы сыграют дома с «Ростовом» 8 августа.