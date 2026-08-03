Лондонский «Челси» рассматривает варианты расставания с украинским вингером Михаилом Мудриком в текущее летнее трансферное окно.

Михаил Мудрик globallookpress.com

По информации журналиста Бена Джейкобса, предметный интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Ковентри Сити», а также еще три неназванных представителя английской Премьер-лиги. Кроме того, руководство «синих» изучает возможность аренды игрока во французский «Страсбур», который входит в общую клубную систему консорциума BlueCo.

На прошлой неделе Мудрик официально получил разрешение вернуться к профессиональным соревнованиям. Нападающий находился без игровой практики с декабря 2024 года из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.