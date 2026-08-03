Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не планирует завершать карьеру в сборной Аргентины в ближайшее время. Об этом сообщил журналист Фран Касаретто в социальной сети X.

Лионель Месси globallookpress.com

По информации источника, полученной от людей из окружения 39-летнего футболиста, капитан аргентинской команды намерен продолжить выступления на международном уровне.

«Согласно информации от источников, близких к Лионелю Месси, он пока не планирует завершать международную карьеру. Ожидается, что Месси завершит выступления за сборную Аргентины после Кубка Америки 2028 года», — написал Касаретто.

На чемпионате мира 2026 года сборная Аргентины дошла до финала, где уступила Испании.