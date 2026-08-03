Марио Личка(брат Марцела и его бывший ассистент в стане бело‑голубых) считает, что уход камерунского вингера Муми Нгамалё стал для московского «Динамо» огромной потерей.

Муми Нгамалё globallookpress.com

«Муми я знаю очень хорошо. Все знают, насколько он сильный игрок. И с этой стороны его уход — серьезная потеря для "Динамо". Что касается дисциплины, то могу говорить только о том двухлетнем периоде, когда мы с Марцелом были в "Динамо". И за это время у нас ни с кем не было серьезных проблем.

Наше преимущество было в том, что мы знаем несколько языков и могли общаться с каждым игроком на его родном языке, а это огромное преимущество. Но отмечу, что у нас с Муми никогда не было проблем», — сказал Личка «Матч ТВ».

Перед началом этого сезона Нгамалё покинул «Динамо» как свободный агент. Всего он провёл за команду 117 матчей, забил 21 гол и отдал 17 результативных передач.