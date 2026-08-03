Российский вратарь Евгений Латышонок высказался о своем переходе в «Балтику».

Евгений Латышонок globallookpress.com

Напомним, что калининградцы арендовали голкипера у «Пари НН», который выкупил стража ворот у «Зенита».

«В Нижнем Новгороде я даже не успел появиться. Тяжело, конечно. Пришлось играть уже через три дня, а помимо футбола было много других хлопот, которые отнимали силы. Но хорошо, что удалось психологически подготовиться и отыграть матч.

Я бы не приходил сюда, если бы мне сказали, что буду вторым номером. Буду работать и в каждом матче доказывать, что лучший», — цитирует Латышонка « Матч ТВ ».