«Фиорентина» официально объявила о переходе защитника «Ювентуса» Жоау Мариу Нету. Соглашение между командами оформлено на правах аренды до конца сезона с возможностью последующего полноценного выкупа футболиста.
Финансовые параметры сделки уже подтверждены официально. Временный переход 26-летнего португальца обойдется флорентийцам в 1,8 миллиона евро, а сумма активации опции выкупа зафиксирована на отметке в 9,5 миллиона евро.
Вторую половину прошлого игрового года защитник провел в аренде за «Болонью», в составе которой принял участие в 10 матчах итальянской Серии А и забил один гол. В первой части того же сезона Мариу отыграл еще 10 официальных поединков в составе «Ювентуса».