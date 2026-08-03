Вторую половину прошлого игрового года защитник провел в аренде за «Болонью» , в составе которой принял участие в 10 матчах итальянской Серии А и забил один гол. В первой части того же сезона Мариу отыграл еще 10 официальных поединков в составе «Ювентуса».

Финансовые параметры сделки уже подтверждены официально. Временный переход 26-летнего португальца обойдется флорентийцам в 1,8 миллиона евро, а сумма активации опции выкупа зафиксирована на отметке в 9,5 миллиона евро.

«Фиорентина» официально объявила о переходе защитника «Ювентуса» Жоау Мариу Нету . Соглашение между командами оформлено на правах аренды до конца сезона с возможностью последующего полноценного выкупа футболиста.

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