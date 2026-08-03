Новобранец лондонского клуба Джордан Хендерсон поделился эмоциями после официального перехода в стан «синих». Опытный 36-летний полузащитник заявил, что готов выкладываться на максимум и помогать команде оставаться конкурентоспособной во всех турнирах.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

«Главная цель — быть конкурентоспособными и успешными. Впереди нас ждет много всего, но и работы еще много. Важно выкладываться на полную и навязывать борьбу в каждой игре. Думаю, у нас есть все возможности для этого. Если ты готов работать каждый день, каждую игру, и соревнуешься на самом высоком уровне, то с таким составом и таким тренером, как Хаби Алонсо, возможно все», — сказал Хендерсон сайту клуба.

Напомним, титулованный английский хавбек пополнил состав столичного гранда в статусе свободного агента. Руководство «Челси» заключило с бывшим капитаном «Ливерпуля» трудовое соглашение, которое рассчитано на два года. Минувший футбольный сезон полузащитник провел в «Брентфорде».