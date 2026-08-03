Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол высказался о работе под руководством нового наставника коллектива Энцо Марески.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

«Уровень здесь очень высокий, и Энцо Мареску неслучайно выбрали главным тренером. Думаю, у него есть необходимые качества и новые идеи. Нам также предстоит понять, в каком стиле мы будем играть, какой футбол показывать и какую тактику использовать.

Считаю, что он идеально подходит, но, конечно, потребуется время. Для нас это нечто совершенно новое, сменить тренера непросто, поэтому адаптация займет какое-то время.

Наша задача — максимально ему помогать, слушать его и стараться как можно быстрее приспособиться. Я уже встречался с ним. Мы немного поговорили о моей травме, а также о том, как играла команда и как я действовал раньше при Пепе. В целом это все», — приводит слова Гвардиола BBC Sport.

Напомним, что Мареска летом сменил у руля «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.