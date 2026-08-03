Комментатор Константин Генич поразмышлял о возможном возвращении в Россию Леонида Слуцкого, который покинул китайский «Шанхай Шэньхуа».

Константин Генич globallookpress.com

«Смотри. У ЦСКА сейчас неплохо идёт, они четыре очка набрали — "Балтику" обыграли в сложном матче, "Крылья" не обыграли. Сейчас ещё перенесённый матч из Ростова в Москву, это как дополнительный бонус для ЦСКА — у них на старте получаются вообще одни домашние матчи. И это очень важно для Игдисамова — очень хорошо пойти по очкам. Но если вдруг что-то пойдёт не так, то в ЦСКА Леонид Викторович, вполне возможно, мог бы вернуться», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Слуцкий работал в китайской команде с января 2024 года. Он дважды выиграл с «Шанхай Шэньхуа» Суперкубок Китая и дважды привел команду к серебряным медалям чемпионата страны.