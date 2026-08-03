Гендиректор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов считает, что старт сезона для его команды удался, но пока рано делать выводы об игре клуба.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Старт удался. Мы показываем очень хорошую игру, одержали две волевые победы. Но сейчас нам надо успокоиться и продолжить делать свою работу. Потому что первые выводы можно делать после 10 туров. Смотреть в турнирную таблицу сейчас никому не надо. Понятно, что это приятно, но вести себя надо профессионально. Я верю в свою команду и клуб. Тренерский штаб и ребята хорошо работают, надо продолжать», — сказал Газизов «СЭ».

Дагестанский клуб стартовал с двух побед: сначала обыграл в гостях «Факел» (2:1), а затем одержал победу на своём поле над «Локомотивом» (2:1).