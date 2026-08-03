Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о переходе вратаря Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

Алексей Гасилин globallookpress.com

«Бориско — хороший, качественный вратарь. Он привык быть под давлением. Когда ты играешь в "Балтике", команде средней руки, ты должен всегда держать максимальную концентрацию. Для вратаря это очень важно. Мне кажется, Бориско был куплен московской командой, чтобы стать основным голкипером», — приводит слова Бориско « Матч ТВ ».

Ранее стало известно, что Бориско подписал контракт на три года с возможностью продления еще на сезон. Он пока что не дебютировал за свою новую команду.