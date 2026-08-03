Ряд ведущих континентальных футбольных объединений разработали совместный план по отстранению Джанни Инфантино с поста президента ФИФА.

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По информации авторитетного британского издания The Times, руководители УЕФА, АФК и КОНКАКАФ готовы полностью парализовать деятельность Международной федерации футбола, если действующий глава организации откажется добровольно уйти в отставку или решит баллотироваться на новый срок.

Конфликт обострился из-за планов ФИФА создать коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise для продажи прав на турниры, от которой Инфантино уже пришлось отказаться под угрозой бойкота чемпионатов мира со стороны европейских ассоциаций.