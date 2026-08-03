«Факел» официально представил Ходейфу Эль-Мхассани в качестве игрока оборонительной линии команды.
Пресс-служба воронежцев сообщила, что руководство заключило с 26-летним правым защитником двухлетний контракт, предусматривающий опцию пролонгации еще на один сезон.
Марокканец перебрался в лагерь сине-белых на правах свободного агента. Сообщается, что на футболиста претендовали несколько коллективов, но воронежской стороне удалось выиграть конкуренцию благодаря предложенному долгосрочному проекту развития.