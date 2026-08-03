Марокканец перебрался в лагерь сине-белых на правах свободного агента. Сообщается, что на футболиста претендовали несколько коллективов, но воронежской стороне удалось выиграть конкуренцию благодаря предложенному долгосрочному проекту развития.

Пресс-служба воронежцев сообщила, что руководство заключило с 26-летним правым защитником двухлетний контракт, предусматривающий опцию пролонгации еще на один сезон.

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