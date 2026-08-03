Лондонский «Кристал Пэлас» рассматривает возможность приобретения защитника «Челси» Акселя Дисаси, сообщает инсайдер Фабрис Хокинс.

Аксель Дисаси globallookpress.com

Руководство «стекольщиков» видит в 28-летнем французе прямую замену Максансу Лакруа, который ранее проследовал в обратном направлении и пополнил состав «синих». Параллельно за развитием ситуации вокруг футболиста следят клубы итальянской Серии А.

Права на Дисаси принадлежат «Челси» с 2023 года, однако закрепиться в основе лондонцев игроку не удалось. Защитник регулярно отправлялся по арендам: сначала он выступал за «Астон Виллу», а вторую половину прошлого сезона отыграл в составе «Вест Хэм Юнайтед».