Полузащитник «Наполи» Кевин де Брёйне может продолжить карьеру в MLS уже в ближайшее время.

Кевин де Брейне globallookpress.com

По информации Mundo Deportivo, главным претендентом на 35-летнего бельгийца является «Интер Майами». Руководство американского клуба рассчитывает собрать в одной команде звёздный состав, в который уже входят Лионель Месси, Луис Суарес и Родриго де Пауль, а следующим громким приобретением может стать де Брёйне.

В минувшем сезоне де Брёйне выступал за «Наполи», где провёл 18 матчей в чемпионате Италии, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.