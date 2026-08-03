Новичок турецкой Суперлиги сделал официальный шаг к покупке нападающего «Спартака».
Как утверждает инсайдер Огюз Орук, турецкий клуб видит в 28-летием форварде альтернативный вариант на случай сорвавшихся переговоров со страйкером из чемпионата Саудовской Аравии.
Параллельно сохраняется вероятность переезда футболиста в Грецию, где в его услугах заинтересован «Панатинаикос». Однако в переговорах с афинским коллективом остаются нерешенными условия потенциального выкупа и итоговая цена годичной аренды.
В минувшем футбольном году Гарсия отыграл за красно-белых 33 официальные встречи во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять голевых пасов.