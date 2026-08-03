Английский «Ливерпуль» и французский «Пари Сен-Жермен» вступили в официальную стадию переговоров по трансферу вингера Брэдли Баркола. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Брэдли Баркола globallookpress.com

Мерсисайдский клуб предложил за 23-летнего французского футболиста чуть более 100 миллионов евро. Руководство парижан ответило отказом, так как эта сумма не соответствует их финансовым ожиданиям. Боссы «ПСЖ» рассчитывают выручить от продажи нападающего не менее 120 миллионов евро, однако диалог между командами продолжается.

В минувшем сезоне Баркола являлся игроком стартовой обоймы парижского гранда. Он принял участие в 49 официальных матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и отметился семью результативными передачами.