Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, какая цель стоит перед командой в новом сезоне.

«Не стал бы торопиться с задачами. Да, мы обыграли "Динамо", это очень серьезный соперник с сильным составом, один из грандов РПЛ. Но пока это только начало чемпионата, думаю, этот сезон будет посложнее прошлого. Соперники нас изучили, мы уже не являемся "андердогами", другие команды настраиваются на "Балтику" по‑другому. И еще они ориентируются на нас, на наш результат.

Какие цели? В идеале повторить результат прошлого сезона, и даже если получится занять место чуть ниже, ничего страшного не произойдет», — сказал Измайлов «Матч ТВ».