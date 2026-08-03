Президент «Гезтепе» Расмус Анкерсен объявил о полном согласовании перехода бразильского форварда Жуана в московский ЦСКА за 15 миллионов евро.

По словам руководителя, все необходимые документы уже подготовлены, однако армейский клуб до сих пор не дал окончательного ответа для завершения сделки. Анкерсен также опроверг информацию о том, что турецкая сторона пытается завысить ранее утвержденную стоимость игрока.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий сыграл за «Гезтепе» 32 официальных матча, в которых забил 11 мячей и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.