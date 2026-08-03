Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка сообщил, что в клубе пока не рассматривают изменения в тренерском штабе.

Джонатан Альба globallookpress.com

«Информация о смене тренерского штаба не соответствует действительности. На сегодняшний день мы доверяем Джонатану Альбе и всему тренерскому штабу. Они ни о чём не должны думать, кроме игры. Никаких изменений на сегодняшний день нет — не знаю, откуда идут такие вбросы. Есть результат, будем отталкиваться только от него. У тренерского штаба есть команда и возможности, чтобы доказывать, что они достойны работать в футбольном клубе "Ростов". Никакого Гусева мы не рассматриваем — это неправда», — сказал Чайка «Матч ТВ».

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что в «Ростове» планируют отправить в отставку Джонатана Альбу и назначить на его место Ролана Гусева. После двух туров команда имеет три очка — они были набраны благодаря победе над «Родиной» (4:2) в гостях.