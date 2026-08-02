Будущее Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» должно проясниться в ближайшие дни.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Как сообщает AS, бразильский нападающий проведёт ключевые встречи с главным тренером Жозе Моуринью и руководством клуба, на которых стороны обсудят дальнейшее сотрудничество.

По информации источника, вечером 2 августа Винисиус вернётся в Мадрид, а уже на следующий день приступит к тренировкам под руководством Моуринью. Сначала форвард намерен лично поговорить с «Особенным».

Действующий контракт 26-летнего футболиста истекает через 11 месяцев. Если сторонам не удастся достичь компромисса, в «Реале» уже не исключают возможность продажи Винисиуса в нынешнее трансферное окно. Ранее бразильцем интересовался лондонский «Арсенал».