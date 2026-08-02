Защитник сборной Узбекистана Жахонгир Урозов в ближайшее время официально станет игроком казанского «Рубина». Об этом сообщает Sport24.

22-летний футболист успешно прошёл медицинское обследование, а «Рубин» и самаркандское «Динамо» согласовали все условия сделки. Урозов уже присоединился к тренировкам казанской команды и готовится к ближайшему матчу.

Сообщается, что защитник перейдёт в российский клуб на правах аренды. Ее стоимость составит 100 тыс. евро, а соглашение предусматривает опцию выкупа за 700 тыс. евро. Она станет обязательной в случае, если Урозов примет участие как минимум в 50% официальных матчей «Рубина» в нынешнем сезоне.