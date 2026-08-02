Наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился эмоциями от победной игры с московским «Динамо» в рамках 2‑го тура РПЛ.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«В эмоциональном плане это очень важная победа. У нас была серия неудачных домашних игр. Мы сыграли близко к своему максимуму. Временами футбол напоминал тот, который мы тренируем. Вы сами видели, что как только появился нападающий, который находит моменты в штрафной, у нас появилась возможность выигрывать. Поэтому молимся на Хиля, продолжаем совершенствовать Оффора и очень надеемся на Никитина.

Надеюсь, Шнапцев очень быстро научится, как и Бевеев, не терять своего игрока. У нас есть для этого один очень хороший инструмент. После 2:0 прошлогодняя "Балтика" точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь. Нам пока не хватает класса, но ребята работают над этим», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В составе «Балтики» отличились Николай Титков и Брайан Хиль с пенальти. В 3-м туре команда сыграет на выезде против «Крыльев Советов».