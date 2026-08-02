Легендарный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что пока не стоит делать поспешные выводы по поводу игры его бывшего клуба в чемпионате России.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Чемпионат только начался. По двум матчам, наверное, нельзя делать какие-то выводы. Но кое-что я бы отметил — стало меньше ходить людей на трибуны "Локомотива". Не знаю, с чем это связано. Руководители должны определить причины этому», — сказал Сёмин «СЭ».

Пока у «Локомотива» одно очко после двух туров. Сначала железнодорожники сыграли вничью дома с «Ахматом» (1:1), а затем уступили на выезде «Динамо» Мх (1:2).