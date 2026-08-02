Бывший нападающий и тренер московского «Динамо» Юрий Сёмин считает, что бело‑голубым надо немного потерпеть — и постепенно игра команды при Сандро Шварце станет гораздо лучше.

Сандро Шварц globallookpress.com

«Матч с "Балтикой" был по всем показателям лучше встречи с "Крыльями". В первую очередь в плане агрессии. Калининградцы были хороши в физическом плане. Матч был равный. Разговоры о возвращении Гусева? У "Динамо" все будет нормально.

У них хороший подбор игроков и опытный тренер, который внесет определенные коррективы. Шварц уже их внес, это заметно по матчу с "Балтикой". Сезон только начался и не может быть сомнений, что "Динамо" будет один из претендентов на самые высокие места», — сказал Семин «СЭ».

Пока московское «Динамо» набрало всего одно очко в таблице РПЛ. Сначала команда не смогла на своём поле переиграть «Крылья Советов» (1:1), а потом уступила «Балтике» (1:2) на выезде.