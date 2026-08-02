«Зенит» продолжает проявлять интерес к полузащитнику «Монако» Александру Головину и не отказался от идеи оформить его трансфер. Об этом сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Александр Головин globallookpress.com

По информации источника, в ближайшее время петербургский клуб намерен сделать официальное предложение французской стороне. Кандидатуру 30-летнего хавбека уже одобрил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, а также председатель правления клуба Константин Зырянов.

При этом возможный переход Головина зависит от выполнения двух ключевых условий. «Зениту» необходимо достичь соглашения с «Монако» по сумме трансфера, а также договориться с самим футболистом об условиях личного контракта.