Французский «Пари Сен-Жермен» направил амстердамскому «Аяксу» официальное предложение по трансферу бельгийского вингера Мики Годтса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Мик Годтс globallookpress.com

Сумма фиксированной выплаты за 20-летнего футболиста превышает 40 миллионов евро, а с учетом различных бонусов общий пакет сделки может составить около 45 миллионов евро. Изначально руководство нидерландского гранда рассчитывало выручить от продажи своего лидера не менее 60 миллионов евро, но пошло на уступки.

В минувшем футбольном сезоне молодой бельгиец стал лучшим бомбардиром амстердамской команды. Нападающий принял участие в 34 официальных матчах Эредивизи, в которых записал на свой счет 17 забитых мячей и отметился 13 результативными передачами на партнеров.