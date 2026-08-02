«Порту» завоевал главный трофей Суперкубка Португалии, победив клуб второй лиги «Торринсе» со счетом 1:0.

Автором единственного года стал полузащитник Виктор Фрохольдт на 38-й минуте встречи.

Результат матча

Порту Порту 1:0 Torreense Португалия. Суперкубок

1:0 Виктор Фрохольдт 38'

Порту: Диогу Кошта, Алберту Кошта ( Мартин Фернандеш 83' ), Ян Беднарек ( Алан Варела 46' ), Якуб Кивёр, Заиду Сануси, Пепе, Виктор Фрохольдт, Пабло Росарио, Габри Вейга ( Хван Ин Бём 73' ), Виллиам Гомес ( Борха Сайнс 63' ), Андре Силва ( Дениз Гюль 63' )

Torreense: Стопира, Муса Драмме ( Кевин Зохи 83' ), Дани Жан, Алехандро Альфаро ( Карем Зоаби 83' ), Леонардо Силва, Nuha Jatta ( Джонатан Мутомбо 77' ), Luis Quintero ( Adama Baradji 67' ), Javi Vazquez, Mohamed Ali Diadi, David Bruno ( Joel Sebastian Romero 77' ), Adriel Ramos

Жёлтые карточки: Виллиам Гомес 45', Пабло Росарио 60', Якуб Кивёр 90+1' — David Bruno 12', Luis Quintero 18', Дани Жан 90+1'