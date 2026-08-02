«Порту» завоевал главный трофей Суперкубка Португалии, победив клуб второй лиги «Торринсе» со счетом 1:0.
Автором единственного года стал полузащитник Виктор Фрохольдт на 38-й минуте встречи.
Результат матча
ПортуПорту1:0TorreenseПортугалия. Суперкубок
1:0 Виктор Фрохольдт 38'
Порту: Диогу Кошта, Алберту Кошта (Мартин Фернандеш 83'), Ян Беднарек (Алан Варела 46'), Якуб Кивёр, Заиду Сануси, Пепе, Виктор Фрохольдт, Пабло Росарио, Габри Вейга (Хван Ин Бём 73'), Виллиам Гомес (Борха Сайнс 63'), Андре Силва (Дениз Гюль 63')
Torreense: Стопира, Муса Драмме (Кевин Зохи 83'), Дани Жан, Алехандро Альфаро (Карем Зоаби 83'), Леонардо Силва, Nuha Jatta (Джонатан Мутомбо 77'), Luis Quintero (Adama Baradji 67'), Javi Vazquez, Mohamed Ali Diadi, David Bruno (Joel Sebastian Romero 77'), Adriel Ramos
Жёлтые карточки: Виллиам Гомес 45', Пабло Росарио 60', Якуб Кивёр 90+1' — David Bruno 12', Luis Quintero 18', Дани Жан 90+1'
Для «Порту» это стал уже 25-й подобный трофей в истории. Это самый титулованный клуб в стране.