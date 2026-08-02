«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения нападающего «Челси» Педру Нету в нынешнее летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

Педру Нету globallookpress.com

По данным источника, 26-летний футболист сборной Португалии входит в список потенциальных новичков манчестерского клуба. Кандидатуру Нету поддержал главный тренер «горожан» Энцо Мареска, который ранее уже работал с португальским вингером и хорошо знаком с его возможностями.

Интерес к игроку также проявляет итальянский «Милан», однако контракт Педру Нету с «Челси» действует до июня 2031 года, что может существенно осложнить переговоры.

В прошлом сезоне АПЛ Нету провёл за «Челси» 34 матча, отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.