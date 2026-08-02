Домашний поединок 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом» собрал рекордную аудиторию в истории оренбургского футбола.

Фрагмент матча globallookpress.com

Согласно официальному заявлению клубной пресс-службы, прошедшая встреча официально признана самым посещаемым событием на стадионе «Газовик». В этот вечер за противостоянием команд непосредственно с трибун арены наблюдали 8249 болельщиков, что зафиксировало абсолютный максимум для домашнего стадиона уральцев.

Сама игра завершилась уверенным триумфом гостей со счетом 3:0. Главным творцом победы сине-бело-голубых стал нападающий Максим Глушенков, который трижды поразил ворота соперника и оформил первый официальный хет-трик в нынешнем сезоне РПЛ.