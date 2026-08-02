Голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Алтай Байындыр находится на пороге перехода в испанскую «Сельту». Как сообщают испанские СМИ, 28-летний турецкий страж ворот продолжит свою профессиональную карьеру в Ла Лиге на правах аренды.

Алтай Байандыр globallookpress.com

По информации издания Metropolitano, переговорный процесс находится на финальной стадии, а официальное объявление о трансфере ожидается на следующей неделе. Сразу после подписания документов Байындыр отправится в расположение клуба из Виго на тренировочный сбор в Италию. Газета AS добавляет, что прохождение медицинского осмотра запланировано на воскресенье или понедельник.

Турецкий футболист пополнил состав манкунианцев летом 2023 года, но за три сезона принял участие лишь в 17 официальных матчах.