Саудовский «Аль‑Хиляль» не против избавиться от экс‑вингера «Зенита» Малкома и собирается выставить его на трансфер, информирует портал Planeta do Futebol.

По данным источника, в услугах 29‑летнего бразильца не нуждается наставник саудовского клуба Симоне Индзаги — он хочет купить вместо него Райана из «Борнмута».

Сейчас 19‑летнего бразильца оценивают в 60 млн евро, но это не останавливает «Аль‑Хиляль», который готов серьёзно раскошелиться.

Ранее в СМИ прошла информация, что Малкомом серьёзно интересуется московский «Спартак». Всего в прошлом сезоне полузащитник сыграл 40 матчей, забил 9 мячей и сделал 12 ассистов. Сейчас его стоимость — в районе 18 млн евро.