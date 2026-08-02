Знаменитый в прошлом форвард московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился своими эмоциями от стартовых матчей бело-голубых в РПЛ и считает, что пока рано паниковать по поводу результатов.

Игорь Колыванов globallookpress.com

«Несмотря на поражение, не сказал бы, что "Динамо" безнадежно выглядело. Играли достаточно хорошо, особенно первый тайм. Имели два-три момента, но не реализовали. А у "Балтики" первый угловой… Считаю, что динамовские защитники прозевали на дальней штанге игрока. Ну и нелепый пенальти.

Пока не стоит паниковать. Трагедии нет никакой, команда достаточно укомплектована. Состав интересный, хороший подбор игроков — должны набирать очки. Да, конечно, болельщики и руководство ждали несколько иного результата, особенно в первом туре. Но паниковать однозначно не стоит», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

После двух туров у бело-голубых всего одно очко в таблице РПЛ. В 3-м туре команда сыграет дома с «Динамо» Мх 9 августа.