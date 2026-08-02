Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани близок к полноценному переходу в «Ювентус». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, французский форвард должен пройти медицинское обследование в туринском клубе в воскресенье, 2 августа.

Рандаль Коло Муани globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит 38 миллионов евро, а ещё 12 миллионов будут предусмотрены в виде бонусов. После завершения трансфера Коло Муани подпишет контракт, рассчитанный до июня 2031 года. Его зарплата составит 5 миллионов евро за сезон после уплаты налогов.

Если медицинский осмотр пройдёт без осложнений, 26-летний форвард сможет уже вечером 2 августа отправиться вместе с «Ювентусом» в предсезонное турне.

Коло Муани уже выступал за туринский клуб во второй половине сезона-2024/25 на правах аренды. Тогда он провёл 22 матча, забил 10 голов и отдал три результативные передачи.

Контракт Коло Муани с «ПСЖ» действует до лета 2028 года.