Бельгийский полузащитник итальянского «Наполи» Кевин де Брейне открыт к продолжению карьеры в американском чемпионате MLS, сообщает авторитетное издание Mundo Deportivo.

Кевин де Брейне globallookpress.com

Руководство клуба «Интер Майами» возобновило активный интерес к 35-летнему футболисту и рассчитывает осуществить этот громкий трансфер в текущее окно. Если ранее потенциальный переезд титулованного хавбека в США оценивался экспертами как маловероятный, то сейчас сам бельгиец начал рассматривать данный вариант в позитивном ключе.

Напомним, де Брейне пополнил состав «Наполи» летом 2025 года в статусе свободного агента после официального завершения его долгосрочного контракта с «Манчестер Сити». Текущее трудовое соглашение полузащитника с неаполитанцами рассчитано до лета 2027 года и включает пункт о возможном продлении еще на один сезон.