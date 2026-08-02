Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал три забитых мяча в матче против «Оренбурга» (3:0).

Максим Глушенков globallookpress.com

«Эмоции прекрасные, выиграли 3:0 — это самое главное. Всех с победой! В первом голе была красивая комбинация, хорошо разыграли, я забежал. Главное было правой ногой по воротам попасть. Второй гол: с Соболевым "в стенку" сыграли, я развернулся, решил ударить — попал чисто случайно. Третий мяч: наигрывали такой стандарт, и сегодня он прошел. Хочется порадовать и себя, и маму. Потому что через день — день рождения. Поэтому как раз получилось порадовать и маму, и себя», — цитирует Глушенкова пресс-служба клуба.

Благодаря этой уверенной победе подопечные Сергея Семака набрали шесть очков и единолично возглавили турнирную таблицу чемпионата России.