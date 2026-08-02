Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался про матч второго тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», в котором москвичи уступили со счетом 1:2.

Илья Геркус globallookpress.com

«Тяжело сейчас команде Галактионова, у них межсезонка тяжело идёт, плюс лидеры одни уходят, другие нет. Это всё сильно влияет, молодая команда, им тяжко это переносить ментально.

Думаю, что и тренер недоволен происходящим в команде, если судить по комментариям, которые доносятся. Замены я не понял во втором тайме. Странно. Убрал Ракова, который забил гол. Ну что он хотел сказать команде? Забил гол, иди отдохни? Честно говоря, я не понял. Но тренер явно недоволен происходящим, игроки не в своей тарелке», — цитирует Геркуса «Евро-Футбол. Ру».