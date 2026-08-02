Чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» летом собирается купить защитника «Страсбурга» Гела Дуэ, информирует авторитетное издание L'Equipe.

Гела Дуэ globallookpress.com

Это старший брат хавбека парижан Дезире Дуэ, он способен играть на позиции крайнего и центрального защитника, но в отличие от него выступает за сборную Кот-д'Ивуара, а не Франции.

«ПСЖ» видит в Геле Дуэ потенциального дублера Ашрафу Хакими. За «Страсбург» 23-летний ивуариец играет с 2024 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.

Всего за эльзасцев в прошлом сезоне защитник провел 34 матча, забил в них 2 мяча и сделал 7 ассистов.