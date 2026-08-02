Чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» летом собирается купить защитника «Страсбурга» Гела Дуэ, информирует авторитетное издание L'Equipe.
Это старший брат хавбека парижан Дезире Дуэ, он способен играть на позиции крайнего и центрального защитника, но в отличие от него выступает за сборную Кот-д'Ивуара, а не Франции.
«ПСЖ» видит в Геле Дуэ потенциального дублера Ашрафу Хакими. За «Страсбург» 23-летний ивуариец играет с 2024 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает его в 20 млн евро.
Всего за эльзасцев в прошлом сезоне защитник провел 34 матча, забил в них 2 мяча и сделал 7 ассистов.