Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби тепло высказался о вингере «Челси» Михаиле Мудрике, который недавно получил возможность вернуться на поле после снятия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Итальянский специалист, работавший с украинцем в «Шахтёре» в сезоне-2021/22, признался, что по-прежнему испытывает к футболисту особое отношение.

«Он мне как сын. Он классный парень, топ-игрок. Надеюсь, в этом сезоне он сможет показать себя после всего, что ему пришлось пережить за последние два сезона. Возможно, не в матче против "Тоттенхэма", но он действительно отличный парень», — приводит слова Де Дзерби журналист Питер Рутцлер.

Последнюю игру за «Челси» Мудрик провёл в ноябре 2024 года, когда лондонцы обыграли немецкий «Хайденхайм» (2:0) в Лиге конференций. В той встрече вингер отметился забитым мячом.

Всего за «Челси» Мудрик провёл 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.