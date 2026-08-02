Албанский нападающий казанского «Рубина»Мирлинд Даку не сумел сдержать эмоций после завершения гостевого поединка 2-го тура Российской Премьер-Лиги против тольяттинского «Акрона» (2:1).

Мирлинд Даку globallookpress.com

«Спасибо большое за эти три сезона, которые мы с вами провели вместе. Я знаю, что приехал из чемпионата, который более скромный, чем РПЛ, и хотелось бы поблагодарить всех российских футболистов, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома. Не знаю, что еще сказать... Для меня это сложно, но это часть жизни, и важно всегда сохранять те взаимоотношения, которые у нас есть. Спасибо большое», — сказал Даку на видео, которое опубликовала пресс-служба «Рубина».

Сразу после финального свистка на стадионе в Самаре 28-летний форвард расплакался прямо на поле, прощаясь с партнерами по команде и тренерским штабом перед грядущим переходом в московский «Спартак».