Турецкий «Галатасарай» продолжает следить за полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает журналист Али Наджи Кючюк.

Алексей Батраков globallookpress.com

По информации источника, 21-летний российский хавбек входит в шорт-лист стамбульского клуба, однако на данный момент не считается главным кандидатом на усиление средней линии.

При этом ранее журналист Сафа Каан Озтюрк утверждал, что именно Батраков является для «Галатасарая» более привлекательным вариантом, чем полузащитник «Страсбура» Хулио Энсисо. Кроме того, по данным Ягыза Сабунджуоглу, турецкий клуб уже достиг договорённости с футболистом по условиям личного контракта.

Батраков выступает за основной состав «Локомотива» с января 2024 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провёл 36 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 17 голов и 12 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.