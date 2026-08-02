Лондонский «Челси» на своем официальном сайте подтвердил переход полузащитника сборной Аргентины Валентина Барко из французского «Страсбурга».

Валентин Барко globallookpress.com

Руководство «синих» заключило с 22-летним универсальным футболистом сверхдолгосрочный контракт, рассчитанный на семь лет — до лета 2033 года. Для Барко это возвращение в английскую Премьер-лигу. Ранее на правах аренды и постоянной основы он уже защищал цвета «Брайтон энд Хоув Альбион».

В минувшем футбольном сезоне-2025/2026 полузащитник являлся ключевой фигурой в тактических построениях «Страсбурга». Барко принял участие в 43 официальных матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три забитых мяча и отметился девятью результативными передачами на партнеров.