Новый главный тренер лондонского «Челси» Хаби Алонсо подробно высказался о своем увольнении из мадридского «Реала» и оценил текущее психологическое состояние перед официальным дебютом в английской Премьер-лиге.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«К счастью, в моей футбольной карьере не так много шрамов. Да, здесь я получил рубец, но подобные раны заживают. Сейчас все затянулось, и я невероятно воодушевлен и полон решимости получать такое же удовольствие от нового этапа, как и в момент вступления в должность в Мадриде», — приводит слова Алонсо Madrid Universal.

Напомним, руководство «королевского клуба» отправило 44-летнего баскского специалиста в отставку в январе текущего года после болезненного поражения от каталонской «Барселоны» в финальном поединке за Суперкубок Испании.