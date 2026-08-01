40-летний голкипер национальной сборной Кабо-Верде Возинья продолжит свою карьеру в марокканском клубе «Беркан».

Как сообщает популярный футбольный аккаунт 433 в социальной сети X, представителям африканской команды удалось перехватить опытного стража ворот в самый последний момент. Примечательно, что чилийский «Коло-Коло» ранее уже официально анонсировал трансфер одного из главных героев прошедшего чемпионата мира 2026 года.

По информации источника, один из лидеров кабовердианской сборной изначально был официально заявлен за южноамериканский клуб, однако резко скорректировал свои планы. На текущий момент вратарь обсуждает финальные детали личного соглашения с марокканцами.