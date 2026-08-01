Малийский полузащитник Мамаду Сангаре стал футболистом «Брентфорда», перейдя из «Ланса» за 48 млн евро.

Мамаду Сангаре ФК «Брентфорд»

24‑летний опорник подписал с «пчёлами» контракт на пять лет, а сумма трансфера составила 48 млн евро — это стало рекордом для английского клуба. Ранее больше всего «Брентфорд» платил за вингера Данго Уаттару из «Борнмута» — 42,8 млн евро.

«Мы давно следим за Мамаду. Он был у нас на примете, и мы очень хотели его заполучить», — приводит слова главного тренера «Брентфорда» Кита Эндрюса официальный сайт клуба.